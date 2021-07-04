Умер Геннадий Гвак, бывший главврач Иркутской областной детской клинической больницы

Геннадий Гвак всю жизнь посвятил спасению детей. Фото: архив "КП" Фото: Архив "КП"

Умер Геннадий Гвак. Эта печальная новость стала известна 4 июля. Геннадий Владимирович был прекрасным врачом, спасшим несчетное количество жизней, написал более 250 научных работ, стал автором двух патентов. Его разработки известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Регион скорбит от этой потери.

Геннадий Гвак с 2009 года по 2021 был главным врачом Иркутской областной детской клинической больницы, свой пост он оставил весной этого года, когда на должность был назначен хирург Ивано-Матренинской больницы Юрий Козлов.

11 марта медик отметил свое 70-летие. В июле его не стало.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Геннадия Гвака.

СПРАВКА «КП»

Геннадий Гвак - заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАМТН. Он родился 11 марта 1951 года в Невельске в Сахалинской области. С отличием окончил Иркутский государственный университет и посвятил медицине всю свою жизнь.

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