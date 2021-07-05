Врачи объяснили, почему привитые болеют коронавирусом в Иркутске

Врачи объяснили, почему привитые болеют коронавирусом в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почему болеют прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса? Такой вопрос весьма интересует иркутян. Сибиряки взвешивают плюсы и минусы прививки, решают, записываться ли на «укол здоровья».

- Сегодня уже ни для кого не секрет, что болеют и привитые и те, кто уже переболел однажды коронавирусом, - рассказал во время прямого эфира главврач областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев. – Это происходит из-за мутации вируса.

Но, если после вакцинации произошло заражение новой коронавирусной инфекцией, болезнь протекает совсем иным образом, чем у тех, кто эту возможность проигнорировал.

- Даже если привитые пациенты попадают в больницу, они выписываются уже через 4-6 дней, это факт, - пояснила главный врач Иркутской городской клинической больницы №1 Любовь Лялина.

А в сегодняшней ситуации, когда количество коек ограничено, например, в той же Иркутской горбольнице №1, рассчитанной на 300 мест лежат уже 376 инфицированных, пренебрегать возможностями вакцинации – нельзя.

- 70% пациентов с COVID-19 нуждаются в искусственной вентиляции легких, это происходит из-за мутации вируса, - рассказал главврач областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев.

Поэтому сейчас в области работают над тем, чтобы не просто увеличивать коек, а увеличить число коек с реанимацией. Медики во время прямого эфира также рассказали, где будет оказываться экстренная помощь пациентам во время третьей волны пандемии, и где в ближайшее время развернут ковидный госпиталь на 700 мест.

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