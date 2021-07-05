Умер Александр Голованов, журналист, кинодраматург, бывший директор Восточно-Сибирской студии кинохроники. Фото: Иркутское отделение союза кинематографистов России
Печальная новость. В Иркутске умер Александр Голованов – журналист, кинодраматург, продюсер, председатель Общественной палаты двух созывов, директор Восточно-Сибирской студии кинохроники с 1981по 1998, председатель ИГРТРК с 1999 по 2008, заслуженный работник культуры России.
Умер Александр Голованов после продолжительной болезни 5 июля. Ему было 75 лет.
«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича.
СПРАВКА «КП»
Александр Иванович Голованов родился 15 ноября 1945 года в Иркутске. Окончил Иркутский государственный университет. Сотрудничал с газетами «Советская молодежь» и «Восточно-Сибирская правда», работал корреспондентом на областном телевидении, в Агентстве печати Новости. Создавал сценарии документальных фильмов для Центрального телевидения СССР и других стран. Когда возглавил Восточно-Сибирскую студию кинохроники привлекал лучших специалистов – режиссеров и сценаристов, таких как Валерий Соломин, Леонид Гуревич и другие.
Под его руководством ИГРТРК была признана лучшей региональной государственной компанией Сибирского федерального округа. Фильмы и передачи, которые снимались в то время, транслировались на канале «Культура», удостаивались почетных премий.
Сам Александр Иванович выпустил два авторских документально-исторических телесериала: «Иркутские хроники» и «Сибирские дивизии. Засекреченный подвиг».
Среди наград кинодраматурга - знак «Золотое перо Иркутской области», золотой знак с бриллиантом «Мэтр журналистики», медалью А.С. Пушкина, диплом лауреата Фонда Андрея Первозванного, медаль «Национальное достояние» и другие.
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