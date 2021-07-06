15-летняя девочка утонула в Усть-Куте на реке Лене Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области продолжаются поиски утонувшей 15-летней девочки. Трагедия произошла накануне на реке лене в Усть-Кутском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью.

- Несчастный случай зафиксирован в затоне Путейский в микрорайоне «Старый РЭБ», - говорят спасатели. – Три девочки-подростка плавали на бревне, в 20 метрах от берега одна из них сорвалась с него и скрылась под водой.

Проходящий мимо мужчина услышал крики, вызвал сотрудников МЧС и пытался найти девочку, но безрезультатно – помешали мутная вода и водовороты. Известно, что глубина водоема в том месте составляет порядка 5 метров. Сегодня утонувшую ищут водолазы.

Несмотря на постоянную совместную работу полицейских, спасателей и комиссии по делам несовершеннолетних, которые регулярно проверяют водоемы региона, выявляют детей без присмотра взрослых, привлекают последних к административной ответственности, трагедии продолжают происходить. С начала года было выявлено 68 случаев безнадзорного нахождения детей у рек, озер, водохранилищ, ответственные привлечены за эти правонарушения.

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