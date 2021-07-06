Преступник застрелил женщину и ранил ее спутника в салоне автомобиля в Чите Фото: Иван ВИСЛОВ

Выстрелы в одном из дворов по улице Горького в Чите прогремели 6 июля в 4 часа утра. Местные жители, испугавшись, вызвали полицию. Прибывшие оперативники увидели на парковке автомобиль, в салоне которого находилась погибшая женщина и раненый мужчина. У обоих были огнестрельные ранения.

- Пострадавший доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Стрелок пока не задержан. Его розыск продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство двух человек».

Личность погибшей уже установлена. Это 39-летняя местная жительница. В сети уже бурно обсуждают из-за чего могли расправиться с ней. По одной из версий, которая гуляет по соцсетям, причиной трагедии стала громкая музыка, которая доносилась из автомобиля.

- Эта версия, как и другие сейчас отрабатываются, - прокомментировали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в СУ СК Забайкалья.

Из какого оружия стрелял преступник, по словам следователей, также пока выясняется.