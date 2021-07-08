Погода в Иркутске: 8 июля синоптики предупреждают о грозе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 8 июля ожидается облачной с прояснениями. В городе прольется дождь, но по данным Иркутского Гидрометцентра, он будет кратковременным. Также метеорологи предупреждают о грозе.

- В городе сегодня днем +25…+27, - говорят синоптики. – Ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с, возможны порывы до 15-17 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление сегодня 717 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года в нашем регионе вариант нормы. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области со значительной облачностью, дождями, сильными - в селеопасных южных районах. Местами в Приангарье 8 июля грозы, град. Ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +23…+28, в низинах +15…+20. Жарко сегодня в северо-восточных районах, там +29…+34.

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