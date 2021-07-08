Пожар в троллейбусном депо потушили в Иркутске 8 июля

Загорелся один троллейбус, огонь мог перекинуться на гараж Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ночь на 8 июля в Иркутске произошел пожар в троллейбусном депо города. Сообщение о возгорании пожарным поступило около полуночи, в начале первого часа ночи. Горел гаражный бокс. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасатели прибыли к месту через три минуты. К этому времени в огне был один троллейбус, который работники депо сами отбуксировали из гаража. Но опасность, что пламя перекинется и на остальные машины, существовала.

- Пожар по адресу ул. Академическая, 1«а» был ликвидирован в 00:43, - рассказали в пресс-службе Главка. – Огонь повредил сгораемые части троллейбуса, оконную раму и осветительный фонарь гаражного бокса на площади 10 квадратных метров.

Пострадавших нет. Дознаватели МЧС России ночью уже выяснили причину возгорания: произошло короткое замыкание в одном из агрегатов троллейбуса, который поставили в гараж на ремонт.

Сгорел только 1 троллейбус Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

С огнем справились за полчаса Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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