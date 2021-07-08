348 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 8 июля достигло 76 875. За сутки в это число вошли 348 человек, получивших положительные результаты тестов на COVID-19. Это максимум для Приангарья за все время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

- За 24 часа в ковидных госпиталях количество пациентов увеличилось на 133, всего сейчас в медучреждениях региона от COVID-19 лечат 5554 зараженных, - говорят специалисты.

Число выздоровевших за 24 часа – 74, всего переболели коронавирусом уже 70 742 гостя и жителя региона. Увы, но не все подцепивших заразу смогли справиться с ней. Сегодня стало известно о смерти еще 35 инфицированных, жизни 32 из них унес COVID-19. Всего за время пандемии Иркутская область потеряла уже 3390 зараженных новой коронавирусной инфекцией.

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