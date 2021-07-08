74 штрафа ГИБДД оплатил сибиряк после ареста машины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель города Нижнеудинск, судя по всему, поклонник быстрой езды. Именно за превышение скоростного режима он был оштрафован 74 раза. Общая сумма штрафов составила 68 тысяч рублей. Однако, выплачивать он их не собирался. Пришлось применить к нему принудительные меры. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

- Неплательщика предупредили, что погасить долг нужно в срок, предназначенный для добровольного погашения, но он это проигнорировал, тогда судебный пристав выехал по сету жительства нарушителя и составил акт описи и ареста автомобиля марки Toyota Harrier, 2001 года выпуска, - сообщают в УФССП региона.

Не желаю расставаться с «ласточкой» и становится пешеходом, сибиряк тут же нашел нужную сумму и погасил задолженность в полном объеме.

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