Игорь Кобзев:Из-за плохого состояния дороги перестал ходить автобус. Это недопустимо.

«Ко мне обратились жители поселка Онот Черемховского района. Рассказали, что из-за плохого состояния дороги перестал ходить рейсовый автобус. Это недопустимо», - поделился губернатор Приангарья Игорь Кобзев по время прямого эфира, посвященного развитию транспортной инфраструктуры. И поручил привести дорогу в порядок.

«Уже на следующей неделе на трассе Голуметь – Онот будет работать дорожная техника», - сказал губернатор.

На участке в 50 километров проведут выравнивание, отсыпку и грейдирование. Установят также систему весогабаритного контроля, чтобы большегрузы не разбивали дорогу. Все работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Уточним, что эта информация была озвучена губернатором во время эфира совместно с мэром Иркутска Русланом Болотовым, а трансляция велась при поддержке Центра управления регионом в трех аккаунтах в Инстаграме: губернатора, мэра областного центра и ЦУР.

Игорь Кобзев, говоря о дорогах в целом, отметил, что важен Южный обход вокруг Иркутска. Так как весь транспорт, следующий из Шелехова в Иркутск, проезжает через Синюшину Гору. Возникают пробки. А Южный обход позволит разгрузить этот участок. Варианты строительства обхода сейчас активно прорабатываются.

- Подобные прямые эфиры в ближайшее время проведем с руководством Ангарска и Братска, прошу жителей присылать вопросы, постараемся ответить, – завершил прямой эфир губернатор.