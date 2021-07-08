С 12 июля сдать тест на коронавирус можно в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска

Мобильный пункт сдачи на коронавирус появится в аэропорту. Еще один - на вокзале. Фото: ИВАНОВА Диана

В аэропорту и на железнодорожном вокзале Иркутска 12 июля откроются пункты, где можно сдать анализ на коронавирус. Результат придет на электронную почту в течение суток.

«Это очень удобно для пассажиров, которые приезжаю в Иркутск, на Байкал, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – Да и для транзитных пассажиров, которые прибывают в Иркутск из других городов и поселков.

Возможно, что пункт сдачи анализа на COVID-19 появится и на автовокзале. Этот вопрос сейчас решается.

Уточним, что в Иркутской области действуют следующие ограничения:

с 12 июля для занятий спортом в фитнес-центрах и с 10 июля для похода в кинотеатр лицам старше 18 лет нужно показать персоналу один из документов:

- справку, что сделана прививка. Сейчас неважно, только первый компонент или пройден полый курс вакцинации против COVID-19. А вот с 1 августа для входа в тот же спортцентр пустят только тех, кто привился дважды.

- отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа;

- справку из больницы, что переболел коронавирусом или результаты лабораторного исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19, полученные не ранее чем за шесть месяцев.

Эти изменения должны знать и те, кто собирается в отпуск. С 12 июля для заселения в санатории, оздоровительные детские лагеря, дома отдыха, турбазы и другие подобные места отдыха, также потребуется представить один из вышеперечисленных документов.

Кроме того, ресторанам и кафе разрешили проводить свадебные банкеты на открытом воздухе, но с ограничением количества присутствующих не более 30 человек.