В Иркутске строят и ремонтируют 44 спортобъекта.

В Иркутске скоро появятся 44 спортивных объектов. Именно столько кортов, скейт-парков, площадок для различных активностей ремонтируют или вовсе строят с нуля. Ход работ проверил мэр города Руслан Болотов вместе с председателем Думы Евгением Стекачевым.

- Буквально в каждом районе появятся обновленные спортивные объекты, - сказал градоначальник. - По разным программам мы ремонтируем и устанавливаем площадки: универсальные, с тренажерами, воркауты, скейт-парки, приводим в порядок корты. В том числе, в рамках 360-летия Иркутска совместно с депутатами делаем площадки во всех округах. Все работы будут выполнены до конца года.

Так, в микрорайоне Университетский сейчас обустраивают новый многофункциональный спортивный объект на месте старого хоккейного корта, который пришел в негодность. Жители объединились и подали заявку в региональный проект «Народные инициативы» и смогли собрать более четырех тысяч голосов в поддержку реконструкции корта. Рабочие уже демонтировали старые постройки и покрытие и приступили к укладке асфальта основания.

– Жители смотрят и видят, что они проголосовали за этот проект и сейчас он реализуется, - подчеркнул Евгений Стекачев. - Университетский продолжает наращивать звание самого спортивного района города, где находится больше всего спортивных объектов.

Современный корт будет с резинополом и деревянным ограждением, освещением, универсальным покрытием, баскетбольными щитами, волейбольными стойками, футбольными воротами. Зимой он будет превращаться в каток для катания на коньках и игры в хоккей. А для удобства посетителей появится на корте вагончик для переодевания.

Руслан Болотов добавил, что во время торгов на определения подрядчиков удалось сэкономить в бюджете 54 млн рублей. И их повторно направили на реализацию проектов по благоустройству.