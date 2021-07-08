Александр Ведерников: Важно найти механизмы поддержки Иркутска

Александр Ведерников: важно найти оптимальные механизмы поддержки Иркутска.

В Законодательном Собрании провели рабочее совещание, на котором обсудили финансовую поддержку Иркутска. В соответствии с действующим законодательством Иркутск имеет особый статус административного центра, однако объем субсидий из областного бюджета не может быть менее 1% от объема налоговых доходов областного бюджета. Этот уровень в последние годы не достигался.

«Иркутск испытывает повышенную нагрузку на инфраструктуру, расходы на ее содержание растут, - сказал председатель Заксобрания Александр Ведерников, открывая заседание. Важно найти механизмы поддержки областного центра, сохранив сбалансированность областного и муниципального бюджетов.

По мнению спикера, реализация закона об административном центре не может осуществляться в ущерб другим муниципальным образованиям. Их уровень поддержки снижаться не может и не должен.

Мэр Иркутска Руслан Болотов, в свою очередь, внес в областной парламент законопроект, которым предложил пересмотреть подход к выделению средств городу. Комитет по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении создал рабочую группу, чтобы проработать все вопросы.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова предложила разграничить полномочия города как обычного муниципального образования и как административного центра. В частности как административный центр Иркутск является местом проведения межмуниципальных областных и международных мероприятий, местом расположения органов власти, дополнительную нагрузку в связи с этим испытывает и общественный транспорт.

Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников также согласился с этим и попросил мэра Иркутска представить соответствующие предложения, чтобы в дальнейшем рассмотреть на рабочей группе и принять решение.