В Бурятии будут судить иностранца за убийство приятеля, совершенное 20 лет назад Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Бурятии спустя 20 лет приговор суда услышит 47-летний гражданин Азербайджана, который в далеком 2001 году убил своего приятеля. Все произошло 9 мая 2001 года в Улан-Удэ. Вечером, разгорячившись алкоголем, он пришел в гости к своему земляку. Там у них произошла ссора, во время которой гость достал нож и ударил им хозяина квартиры в грудь. От полученных травм раненный скончался на месте. Преступник же сбежал. В этот же день сел на проходящий поезд и уехал из города. На его след выйти сыщикам не удалось. Следующие несколько лет он скитался по стране, а в последнее время осел в Свердловской области.

- Недавно, после тщательного изучения и анализа уголовного дела, следователи сопоставили все озвученные свидетелями варианты фамилий и имен подозреваемого, затем по различным картотекам и базам данных провели выборки и сравнения, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Один из таких вариантов совпал с данными о получении водительских прав иностранцем. В личном деле была его фотография, по которой свидетели опознали преступника.

После задержания мужчина признал свою вину в убийстве приятеля. Расследование дела по статье «Убийство» завершено и передано в суд.