Отключение электричества в Иркутске 9 июля 2021: адреса, как долго не будет электроэнергии
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Отключение электричества в Иркутске 9 июля 2021 планово проведут в Свердловском, Правобережном и Ленинском районах. В зданиях на некоторых улицах в этих округах подача электроэнергии прекратится на срок от одного до девяти часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- Отключение электричества в Иркутске 9 июля 2021 вызвано проведением плановых работ на электросетях, - рассказали специалисты. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения.
Отключение электричества в Иркутске 9 июля 2021 пройдут в домах по улицам Розы Люксембург, Софьи Ковалевской, Кирпичная, Лесная, Радищева, Герцена, Театральная, Мухиной, Белинского и других. Также отключение электричества в Иркутске 9 июля 2021 пройдет в ряде СНТ в черте города – Просвещение, Металлист, Мицуринец, Трамвайщик, Трикотажник, Таежник, Локомотив, Аистенок, Горка, в поселке Западный и так далее.
Отключение электричества в Иркутске 9 июля 2021: Ленинский район
Отключение электричества в Иркутске 9 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 9 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 9 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 9 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 9 июля 2021: Правобережный район
Отключение электричества в Иркутске 9 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 9 июля 2021: Свердловский район
Отключение электричества в Иркутске 9 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
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