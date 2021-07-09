У иркутских выпускников есть шанс поступить в Сибирский федеральный университет

При подаче документов можно указать до 5 направлений, что увеличит шансы на поступление.

В Красноярске в Сибирском федеральном университете (23-я строчка рейтинга «Топ-100 лучших вузов России») продолжается набор студентов на 2021-2022 учебный год. В прошлом году число бюджетных мест в СФУ увеличили.

- СФУ всегда отличался высоким количеством бюджетных мест. По сравнению с прошлым годом бюджетный набор на направления бакалавриата и специалитет увеличился более чем на 800 мест – дополнительные места добавили практически по всем направлениям и специальностям, - рассказали в приемной комиссии СФУ.

На бюджет могут поступить школьники не только из Красноярского края и соседних регионов, но и со всей страны, в том числе из Иркутской области. Тем более бюджетное место гарантирует получение государственной стипендии. Так, сейчас на бесплатное образование могут претендовать 4297 бакалавров и специалистов, 1375 магистров, 155 аспирантов. Выросло число мест на информатику и вычислительную технику: эти специальности смогут освоить 406 человек. Направление «юриспруденция» в этом году ждет на бесплатное обучение 81 бакалавра. На группу «Экономика и управление» заявлено 133 бюджетных места на бакалавриат и 100 на специалитет. В 2021 году при поступлении можно указать в заявлении до 5 направлений подготовки или специальностей, что повысит шансы на зачисление в университет.

КОНКРЕТНО

Документы в СФУ можно подать любым удобным способом:

- онлайн через АИС «Абитуриент»,

- через портал «Госуслуги»,

- с помощью операторов почтовой связи,

- лично в университете (Красноярск, проспект Свободный, 79(корпус Библиотеки) и проспект Красноярский рабочий, 95).

Для удобной навигации абитуриентов создан специальный сайт, где можно найти всю интересующую вас информацию.

Перечень документов, необходимых для поступления, можно посмотреть на сайте СФУ.

Телефон «горячей линии» 8-800-550-22-24 (*4024 - доступно только с мобильного), zayavlenie@sfu-kras.ru.