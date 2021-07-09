9-летняя девочка могла сорваться с балкона, когда осталась без присмотра родителей, в Иркутске Фото: Ольга Крыльцова

О том, что 9-летний ребенок находился дома один в опасной ситуации, полицейским стало известно из группы соседей в одном из мессенджеров. Видео, как девочка встала на подоконник на балконе, опубликовал один жителей дома по улице 30-й Дивизии. Он надеялся, что его увидит мать школьницы и проконтролирует, чтобы трагедии не случилось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Видео это увидела инспектор ПДН Любовь Замышевская. Профессионал среагировала мгновенно – вызвала спасателей и отправилась по адресу.

- Спасателям дверь открыла мать ребенка, вернувшаяся на обед, - говорят полицейские. - Женщина была очень удивлена увидев их.

Как оказалось, девочка вышла на балкон и встала подоконник, чтобы лучше видеть, где и как гуляет во дворе ее восьмилетний брат. В отношении родителей, допустивших такое, сейчас проводится проверка. Возможно, их привлекут к административной ответственности.

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