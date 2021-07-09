354 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область во власти третьей волны коронавируса. В очередной раз на этой неделе побит рекорд суточной заболеваемости коронавирусом. За минувшие 24 часа COVID-19 был подтвержден у 354 человек. Это максимум с начала распространения инфекции в нашем регионе. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Приангарье на 9 июля составило 77 229. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- В больницы за сутки госпитализировано 78 зараженных, - говорят специалисты. – Сегодня в ковидных госпиталях региона лечат 5632 пациента.

Переболели COVID-19 в Приангарье уже 70 826 (+84). Радует, что таковых большинство. Но летальные исходы продолжаются, последние несколько дней коронавирус уносил жизни больше 30 человек, сегодня это число – 29. Также скончались от иных болезней еще 2 инфицированных. Всего за время пандемии региона потерял уже 3421 сибиряка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08