Мэр Иркутска рассказал о ситуации в городе после ливня на радио «Комсомольская правда» Фото: Архив "КП"

В Иркутске устранять последствия тропического ливня 8 июля начали еще вечером, всю ночь оперативные службы города работали - устраняли подтопления, восстанавливали электроснабжение. О ситуации в городе минувшей ночью и утром 9 июля рассказал на радио «Комсомольская правда» в Иркутске мэр Руслан Болотов.

- Половину месячной нормы осадков мы получили за несколько часов, - говорит журналисту радио «Комсомольская правда» в Иркутске мэр столицы Приангарья Руслан Болотов. – В ряде территорий наблюдались подтопления. Эти проблемы в основном связаны с частным сектором.

Так, в Правобережном районе подтопленными оказались дома по 13 адресам, в Свердловском районе – 4 дома, в Октябрьском – пять. От эвакуации горожане ночью отказывались. Особое внимание было уделено восстановлению подачи электроснабжения.

- Электричество из-за аварии отключалось в двух больницах - №7 и №9, спасибо коллегам из электросетей, все восстановили буквально за 10-15 минут, - говорит Руслан Николаевич. – Сейчас во многих стационарах проходят лечение пациенты с коронавирусом и подача кислорода жизненно важна.

Ливень подтопил две подстанции на Карла Либкнехта и на Ширямова. Было сделано все, чтобы не допустить их выхода из строя. Восстановление электроснабжения все еще продолжается. В нескольких микрорайонах были обрывы проводов. От сильного ветра падали деревья – где на провода, где на трамвайные пути, где на дорогу.

В городе сейчас главы округов общаются с жителями, выясняют ущерб, нанесенный стихией. Продолжение интервью с мэром Иркутска – слушайте на радио «Комсомольская правда» в Иркутске.

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