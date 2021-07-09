Дома подтопило из-за ливня на улице Канской в Иркутске

Уборка идет на дорогах. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сильный ливень обрушился на Иркутск вечером 8 июля. Синоптики сообщили, что выпало чуть больше половины месячной нормы осадков. Всю ночь специализированные службы устраняли аварии на электрических сетях, спиливали поваленные деревья, а также откачивали воду. Было задействовано 60 единиц техники и 117 человек. Сложная ситуация была на улице Канской, где было подтоплено несколько домов.

«Собственник одного из домов засыпал водоотводную трубу, поэтому вода стала атопила ближайшие строения, - рассказал директор «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин.

Трубу очистили от грунта и мусора. По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова, на Канской до конца июля сделают специальную канаву, в которой проложат трубу для отвода дождевых вод. Сейчас составляются акты для выплаты компенсации за испорченное имущество.

Работы по ликвидации последствия ливня продолжаются.

–Все работы по устранению последствий ливня держу на личном контроле, – сказал Руслан Болотов. – Дал поручение всем службам усилить работу по уборке города: чтобы за выходные привести весь город в порядок.

Сейчас без света частично остаются улицы 5 улиц в Правобережном округе.