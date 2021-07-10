361 человек заболел коронавирусом за сутки на 10 июля в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под ковидный госпиталь оборудована областная клиническая больница. Это впервые в Иркутской области, в первые две волны ковида удавалось обойтись без этого. Но сейчас число заразившихся продолжает расти - по данным на 10 июля, врачи диагностировали еще 361 новый случай заражения. Это рекордные цифры. Общее число больных с начала пандемии составило 77590, переболевших - 70 919.

- В ковидных госпиталях находится уже 5677 пациентов и только за минувшие сутки туда поместили еще 45 человек, - сообщают данные в оперштабе Иркутской области. - Выздоровело за сутки 93 человека.

Увы, но не всегда усилия врачей помогают спасти больных, вирус коварен. Только за последние сутки на 10 июля умерло 28 человек, а общее количество жертв коронавируса в регионе составило 3131. От других тяжелых болезней умерли еще четверо зараженных вирусом.