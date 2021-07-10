Научно-исследовательский центр " Байкал" займется вопросами экологии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область и Бурятия связаны теснейшим образом. И даже то обстоятельство, что с недавних пор наши регионы находятся в разных федеральных округах, этого не отменяет. Именно благодаря этому, совместному проекту "Байкал" удалось попасть в число 15 межрегиональных научно-образовательных центров мирового уровня. Это не просто почетно, но прежде всего перспективно.

- НОЦ должны обеспечивать трансформацию экономики субъектов за счет реализации практических научно-технологических проектов, разрабатываемых в зависимости от конкретной специализации и потребностей регионов, - отметил зампредправительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Научно-образовательный центр "Байкал", который будет реализован в Иркутской области и Бурятии, должен сосредоточиться на решении большого количества экологических проблем и внедрение на территории регионов зеленых технологий.