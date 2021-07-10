Биологи объяснили, зачем черепаху, которая брела по улице в Иркутске, посадили в раствор марганцовки. Фото: Людмила Ивушкина.

Красноухую черепаху в Иркутске приметили прохожие. Несчастная Тортилла брела по дороге и наверняка погибла бы. Она стала жертвой сначала уличных торговцев, а потом и новых владельцев, которым быстро наскучила, вот и выбросили. Не исключено, конечно, что она каким-то образом отправилась в бега самостоятельно. Но это редкость.

- Уже много лет мы рептилий этого вида от населения не принимаем ни на каких условиях, ими и так все переполнено не только на экспозиции, но и в подсобках, - объясняет хозяйка иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - Но в случаях с уличным "подобрашками" иногда выручаем, им почти всегда нужна срочная ветеринарная помощь. Вот и эта красотка скоро поселится с остальными черепаходевушками в зоопарке на "Фортуне" и будет ждать своего нового, более ответственного, хозяина.

Первым делом Тортиллу посадили в раствор марганцовки. Перед камерами она там и позировала.

- Почему черепаха сидит в раковине да ещё и розовой воде? Потому что подобрана на улице и нуждается в дезинфекции до того, как попадёт в общий террариум, - говорит биолог.

Откуда берутся несчастные на улице? Из домашних аквариумов. Это экзотический для наших мест вид, происходит из Америки и Африки, в наших широтах на природе не сможет выжить даже летом, вода для них слишком холодна. Поэтому попытки выпустить и "пусть плавает" у Ангары никакого отношения к доброте душевной не имеют, "карликовые" черепашки, которые на самом деле вырастают до приличных 30 сантиметров, требуют тепла, ухода и серьезной кормежки. Как минимум не стоит приобретать их на черном рынке.