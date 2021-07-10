Манижа и Киркоров "отдыхают", а на концерт Little Big, Би-2 и "Руки вверх" жители Иркутска согласны. Фото: Евгения ГУСЕВА

Большинство жителей Иркутской области хотели бы позвать на корпоратив Little Big, Би-2 и «Руки вверх». Такой вывод по результатам опроса подыскивающих место жителей региона сделала служба исследований hh.ru. Вообще спрашивали про летние корпоративы. Но из-за пандемии в большинстве компаний традиционные встречи на природе отменили. А если бы совместные праздники были, то...

- Для 64% жителей Иркутской области важнее всего, чтобы на летнем корпоративе была разнообразная еда и вкусные напитки, при этом наличие алкоголя имеет значение лишь для 18% работников, - отмечают аналитики. - Проведение мероприятия на свежем воздухе важным фактором успешного праздника считают 57% опрошенных. По 38% считают залогом успеха наличие хорошего ведущего и спортивные соревнования, 37% отметили, что на празднике компании должны быть мастер-классы и обучение, а 34% ценят еще и интеллектуальные и настольные игры, вроде ЧГК и «Мафии».

Летний отдых в доковидные времена был семейным, вспоминая об этом, 31% хотят иметь возможность прийти с женой ( мужем) и детьми.

Интересны ответы относительно того, кого из исполнителей они хотели бы ( хотя бы чисто теоретически) послушать. Четверть ( если точно - 26%) честно ответили, что никого. Ибо обычно звезд зовут только очень крупные компании и по большим праздникам. Дорого. А все же? Вот варианты. Каждый четвертый (23%) мечтают о концерте группы Little Big, еще 20% предпочли бы «Би-2», а 16% голосов получила группа «Руки вверх». Остальные исполнители вызвали меньший интерес: только каждый десятый житель области был бы рад выступлению Сергея Шнурова, Артура Пирожкова, Григория Лепса, Валерия Меладзе, Niletto и Моргенштерна. Среди наименее популярных оказались Тимати, Филипп Киркоров, Манижа.