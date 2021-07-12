Погода в Иркутске: 12 июля в городе ветер до 10 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 12 июля. В городе сегодня переменная облачность. Сотрудники Иркутского Гидрометцентра осадков не обещают.

- В областном центре 12 числа днем воздух прогреется до +24…+26, - говорят синоптики. – Ветер дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

По данным Яндекса, в столице Приангарья дождь сегодня все же возможен, атмосферное давление в городе составляет 716 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года в нашем регионе является нормой.

Погода в Иркутской области 12 июля предполагает кратковременные дожди, грозы, при которых порывы ветра будут достигать 13 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +24…+29, но если небо закроют облака, жди прохлады – всего +17…+22.

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