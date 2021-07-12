Макгрегор и Порье, матчи и премьеры фильмов интересовали иркутян на минувшей неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самые популярные запросы жителей Иркутской области в Интернете собрал Яндекс. Как вы думаете, что у сибиряков оказалось по интересам на первом месте. Ответим коротко – спорт и фильмы.

Так, на первой месте рейтинга оказалась лента «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Фильм о приключениях героини Наташи Романофф создан на основе знаменитых комиксов. Обзор на премьеру здесь. На втором месте снова фильм «Война будущего» с Крисом Прэттом, известного по фильмам «Стражи Галактики», «Мир Юрского периода», «Пассажиры».

На третьем месте по интересам оказался бой Макгрегора и Порье. Эти два бойца встретились на октагоне уже в третий раз. Нынешний бой завершился весьма неожиданно, именно поэтому даже люди далекие от смешанных единоборств искали его в Сети. Поединок был остановлен после первого раунда досрочно – подробности здесь.

Также иркутяне искали обзоры на новые мультфильмы и итоги встреч футбольных команд Италии, Испании, Англии, Дании. Кстати, чемпионами Евро 2020 стали итальянцы.

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