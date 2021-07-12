50 ДТП произошло в Иркутской области за неделю, погибли пятеро

В этом ДТП погиб 63-летний водитель и 11-летний мальчик Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области за неделю с 5 по 11 июля произошло 50 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- В этих ДТП погибли пять человек, - рассказывают инспекторы. – Еще 67 получили различные травмы. Стоит отметить, что в четырех авариях водители были пьяны.

Сотрудники ГИБДД также отметили, каким были причины ДТП. На первом месте на минувшей неделе в череде ошибок автомобилистов стало нарушение правил расположения ТС на проезжей части – 9 ДТП, неправильно выбранная скорость машины – 7 аварий, несоблюдение очередности проезда – 6 ДТП, выезд на встречку – 5 столкновений. Также произошло два наезда на пешехода.

Инспекторы просят соблюдать правила ПДД – от этого зависят жизни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08