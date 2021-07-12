У 369 жителей Иркутской области за сутки подтвердился коронавирус Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 12 июля возросло до 78 324. За сутки положительные результаты тестов получили еще 376 сибиряков. Это новый рекорд по суточному приросту заболевших за все время пандемии в регионе. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распросранением новой коронавирусной инфекции в Приангарье.

- За сутки в ковидные госпитали положили еще 83 зараженных, всего медики борются за жизнь и здоровье 5895 пациентов с COVID-19, - говорят специалисты.

За 24 часа от инфекции смогли избавиться только 26 выздоровевших. Всего коронавирусом переболели в регионе 71 022 человека. Увы, число летальных исходов каждый день больше 30. Сегодня стало известно, что COVID-19 унес жизни 31 сибиряка, еще четверо с таким же диагнозом умерли от иных болезней. Всего область потеряла за время пандемии уже 3518 человек.

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