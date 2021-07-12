Нюта Федермессер в Иркутской области: Есть команда, способная реализовать проект по строительству детского хосписа

Нюта Федермессер: в Иркутской области есть команда, способная реализовать проект строительства детского хосписа.

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер по приглашению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева прибыла в регион, чтобы оценить здесь качество оказания паллиативной помощи. А также, чтобы проконсультировать местных специалистов по созданию детского хосписа.

«Для меня как главы региона важно реализовать этот социальный проект . Мы несколько месяцев рассматриваем разные варианты, - сказал Игорь Кобзев. - Консультируемся со специалистами в других регионах. Ведем переговоры с инвесторами, а также с руководством РЖД. Рад, что этот проект будет сопровождать Нюта Федермессер.

С РЖД правительство региона ведет переговоры о передаче недостроенного здания в Иркутске. Нюта Федермессер и Игорь Кобзев его осмотрели.

- Здесь возможно сделать образцовый объект, - отметила Нюта. - Помещения с большими окнами хорошо подойдут под палаты. Рядом находится больница и здания действующего хосписа. Вероятно они останутся в структуре.

- Чем больше развивается медицина, тем больше шансов у детей жить полноценной жизнью, - заключила Нюта Федермессер. - Мы понимаем сложности, которые есть. Но самое главное, что я увидела, работает преданный делу коллектив. И власть понимает проблему и готова ее решать. В Иркутской области есть команда, способная реализовать проект по строительству здания для хосписа.