Писатель и общественный деятель Захар Прилепин прилетел в Иркутск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Известный писатель и общественный деятель Захар Прилепин прилетел в Иркутск. Об этом он рассказал в своем аккаунте в «Инстаграме».

- Знаменский монастырь. Здесь лежит любимый мой дорогой Валентин Григорьевич Распутин, вот пришёл к нему. Донецкие кованые розы у него стоят рядышком, – пишет Прилепин в соцсетях, рассказывая подписчикам о своем визите.

О своем визите в Сибирь он рассказывает на странице в «Инстаграме»

Сегодня публицист примет участие в координационном совете экологов в Листвянке. В «Комсолке» пройдет пресс-конференция, где Прилепин ответит на вопросы журналистов.

13 июля на радио “Комсомольская правда” пройдет прямой эфир с участием писателя. Слушатели смогут задать интересующие их вопросы. В программе Захар Прилепин расскажет, считает ли он Россию по-прежнему самой свободной страной в мире, как быть с оттоком населения и станет ли Байкал федеральной территорией. Начало в 17:00.

Напомним, Захар Прилепин родился в Рязанской области. Он российский политический и общественный деятель, писатель, филолог, публицист. С 2016 года входит в Общественный совет при Министерстве культуры России. Лауреат премии Правительства РФ в области культуры и ряда других премий. С 4 декабря 2018 года — заместитель художественного руководителя по литературной части МХАТа имени Максима Горького.

Задайте вопрос Захару Прилепину в эфире радио "Комсомольская правда" 13 июля по телефону 8 (3952) 20-80-05;