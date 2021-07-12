Руслан Болотов: Иркутску необходимо дополнительное финансирование

Инициативу Руслана Болотова об увеличении финансирования Иркутска из регионального бюджета рассмотрели в ЗС.

Мэр Иркутска Руслан Болотов на минувшей неделе выступил на рабочем совещании в Законодательном Собрании региона. Градоначальник предложил увеличить финансирование Иркутска из областного бюджета. А именно внести изменения в закон «О статусе административного центра Иркутской области». По мнению мэра, нужно изменить форму предоставления средств городу - с субсидий на иные межбюджетные трансферты. Это позволит направлять больше денег на комплексное развитие коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур. Соответственно, и качество жизни горожан улучшится.

- Перед городом стоит большое количество задач, - сказал Руслан Болотов. - Это строительство и ремонт поликлиник, школ и детских садов, дорог. Надо решать вопросы нехватки педагогических кадров, обновления муниципального автопарка, берегоукрепления, замену коммунальных сетей, переселения из аварийного жилья. Нам необходимы дополнительные средства, чтобы мы могли исполнять свои обязательства перед горожанами.

Поэтому именно дополнительные финансовые вливания помогут реализации мероприятий в рамках национальных проектов, обеспечению функционирования муниципальных учреждений, объектов городского хозяйства, решению других задач, связанных с социально-экономическим развитием.

Мэр подчеркнул, что сейчас в городской казне дефицит средств и изыскать, какие-то дополнительные ресурсы, сложно.

- Принятие поправок в закон об областном центре обеспечило бы Иркутску гарантированную финансовую поддержку, – акцентировал внимание депутатов Заксобрания Руслан Болотов.

В свою очередь спикер областного парламента Александр Ведерников отметил, что Иркутск испытывает повышенную нагрузку на всю инфраструктуру, и расходы на ее содержание ежегодно растут. Поэтому важно найти оптимальные механизмы поддержки областного центра.

– Сегодня наша задача собрать все точки зрения и определиться, в каком направлении мы будем работать, – прокомментировал Александр Ведерников.

Ранее Руслан Болотов озвучивал свою инициативу на заседании Комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении ЗС. И она была поддержана. Была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители правительства Приангарья, областного парламента, администрации города и Думы Иркутска. Также есть положительные заключения от прокуратуры Иркутской области и министерства юстиции.

Сейчас, отметим, в соответствии с законом о «О статусе административного центра Иркутской области» Иркутск имеет особый статус. Регион софинансирует расходы для решения вопросов местного значения. Однако объем субсидий не может быть менее 1% от объема налоговых доходов областного бюджета. По различным причинам этот уровень в последние годы не достигался.