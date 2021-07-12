Иркутянка отсудила полмиллиона рублей за затопленную квартиру Фото: Александр ГЛУЗ

Капитальный ремонт дома по улице Сибирских Партизан в Иркутске закончился потопом для хозяйки одной из квартир. В 2019 году, во время работ строители сняли крышу и ничем ее не накрыли. Вскоре пошел сильный дождь, который начал впитываться в утеплитель кровли. Утром накопленная грязная вода хлынула с потолка в квартиру и затопила ее.

Женщина подала заявление в суд. В нем она указала, что потоп испортил электропроводку и технику в квартире. Также она рассказала, что вместе с мужем ей приходилось в час выносить из квартиры по 30-40 наполненных водой тазов. Кроме того, залив квартиры случился накануне юбилея совместной жизни супругов. Праздник пришлось отменить. Но и это еще не все. Вскоре произошло еще два потопа, которые уничтожили остатки ремонта и мебели.

Фонд капитального ремонта выплатил женщине компенсацию в 262 000 рублей. Однако, ее это не устроило и она подала новый иск. Пришлось назначать несколько судебных строительно-технических экспертиз.

- После этого суд решил, что стоимость ремонтно-восстановительных работ составляет более 850 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. - Эта сумма подлежит взысканию за вычетом ранее выплаченной суммы компенсации. В пользу хозяйки квартиры с Фонда капитального ремонта многоквартирных домов взыскано 590 тысяч рублей.