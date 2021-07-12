Машины в Иркутске проверяют на токсичность и дымность

Проверка на токсичность.

Начиная с мая каждую неделю на дорогах Иркутска проходят проверки. Специалисты отдела экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства администрации делают замеры на предмет токсичности и дымности выхлопных газов машин.

- Если показатели превышают нормативные, инспекторы ГИБДД составляют протокол об административном правонарушении на водителя, - объясняет замначальника отдела Валентина Сафонова. - Если автомобиль принадлежит организации, к ответственности привлекается и механик предприятия, выпустивший транспорт на линию.

Такие рейды проводятся уже более 15 лет. Специалисты отмечают, что технически неисправных автомобилей становится меньше. Сейчас они составляют 25% от общего числа проверенных машин. Так, во время последнего рейда в районе остановки общественного транспорта «Аэропорт», проверку прошли 28 самых разных машин, у 9 из них была неисправна топливная система.