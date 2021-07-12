Игорь Кобзев: Вакцинация учителей в приоритете Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вакцинировано уже более 420 тысяч жителей, из них полный курс из двух компонентов прошли 295 тысяч человек. И среди них около 40% педагогов. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба поставил задачу: к началу нового учебного года привить максимальное количество учителей. Так то вакцинировать их будут в приоритетном порядке.

- Остается совсем немного времени до начала нового учебного года, - сказал глава региона. - За полтора месяца мы должны вакцинировать большую часть педагогов.

Третья волна коронавируса сильно отличается от двух предыдущих. Во-первых, вирус мутирует, становится «злее», быстрее распространяется в коллективах. Во-вторых, теперь болеют дети. И переносят заразу тяжело, а отдаленные последствия COVID-19 могут быть серьезней, чем сама коронавирусная инфекция. И об этом со всей ответственностью заявляют сегодня иркутские врачи. Так, в Ивано-Матренинской больнице на лечении находится 56 детей и чаще всего ковид диагностируют в возрастной группе от 11 до 14 лет.

- Вакцинация учителей важна, чтобы начать образовательный процесс и создать безопасные условия, как для самих педагогов, так и для детей и подростков, - подчеркнул Игорь Кобзев и поручил также минобру провести работу с педагогическими коллективами, а минздраву создать необходимый резерв вакцины. Планируется также привлечь к прививочной кампании волонтеров-медиков, которые смогут помогать мобильным бригадам.

Между тем, ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. Только за последние сутки подтверждено 369 новых случаев заражения COVID-19. На станциях сокрой помощи принимают до 900 вызовов в сутки. И большинство из них, безусловно, жалобы на симптомы ОРВИ, пневмонии. Игорь Кобзев сообщил, что внимание уделяется амбулаторным больным. В регион вот-вот получит 87 млн рублей на бесплатные лекарства. Всего же правительство России выделило субъектам свыше 2,4 млрд рублей на препараты этой категории.

- Средства, направленные правительством страны - большая помощь, - отметил глава Приангарья. - Мы проведем комплексную работу по созданию запаса лекарств для амбулаторных пациентов. Разумеется, амбулаторная сеть сейчас испытывает колоссальные нагрузки. Они выросли примерно в пять раз. Да, работаем буквально с колес. В конце той недели нам была отгружена большая партия препаратов, ожидаем на днях очередную поставку. Задача - не допускать пауз в реализации.

Уточним, что лекарства из перечня по льготе назначает врач и выписывает рецепт для получения в аптеке.

В конце прошлой неделе в Приангарье также поступила очередная партия кислорода, который так нужен больным с пневмонией. 16 тонн привезли из Кузбасса и распределили по ковидным госпиталям, где функционирует 2131 койка с подачей кислорода и 763 – реанимационных.

КСТАТИ

Прививку сделали 60% преподавателей вузов

Такие данные примел минобр.

Не только школьные учителя, но и преподаватели вузов делают прививки от коронавируса. Министр образования Иркутской области Максим Парфенов пояснил, что образовательным организациям рекомендовано провести приемную кампанию в дистанционном режиме. И все вузы предоставили абитуриентам возможность направить документы через информационную систему организации, либо через личный кабинет поступающего и даже через операторов почтовой связи.

Для справки, в регионе работают 23 вуза, а также 12 филиалов. В них обучаются более 70 тысяч человек.

ЦИФРА ДНЯ

428412 человек привито первым компонентом,

298415 человек прошли полный курс вакцинации.