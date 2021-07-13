Объявленного в федеральный розыск сибиряка помогли найти жители Ангарска Фото: Ольга Крыльцова

Ангарчане помогли найти объявленного в федеральный розыск подозреваемого в преступлении. Мужчина сознался в том, что по его вине сгорели два дома в Ангарске, а потом скрылся. Ситуация осложнялась тем, что у него не было постоянного места жительства. Тогда сотрудники МЧС России по Иркутской области попросили жителей сообщать, если увидят разыскиваемого. В понедельник ангарчане позвонили и рассказали, что видели вероятного преступника.

- Мы выехали с проверкой на указанный адрес, провели поквартирный обход. Дверь одной из квартир открыл подозреваемый, - рассказывает начальник отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому городскому округу ГУ МЧС России по Иркутской области Алексей Карагай.

Спасатели заблокировали ему пути отхода и вызвали полицейских. Мужчину доставили в дежурную часть.

Напомним, пожар в Ангарске, уничтоживший два дома произошел 19 апреля на улице Нестерова. Подозреваемый уснул на диване во дворе заброшенного дома, в сухую траву упала непотушенная сигарета. Когда мужчина очнулся, пытался потушить пожар, но не вышло. В тот день дул сильный ветер, огонь быстро перекинулся на соседнее строение. Ущерб оценивается в 550 тысяч рублей.

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