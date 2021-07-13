Готовность коронавирусного госпиталя обсудили губернатор Приангарья Игорь Кобзев и главврач больницы Петр Дудин. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Самый большой в Приангарье ковидный госпиталь на 800 коек скоро откроют в Иркутской областной клинической больнице. В течение недели пациентов, у которых коронавирус не обнаружен, переведут в другие медорганизации или выпишут. О готовности госпиталя на встрече с губернатором региона Игорем Кобзевым рассказал главврач больницы Петр Дудин.

- На территории области продолжается рост заболеваемости коронавирусом, а это требует лечения, открытия новых коек в стационарах и, что самое важное, реанимационных коек для лечения тяжелых и крайне тяжелых больных, - сказал Игорь Кобзев. - Мы были вынуждены пойти на крайнюю меру - открыть ковидный госпиталь в высокоспециализированном учреждении. Уверен, это сильно повлияет на ситуацию с обращаемостью на скорую помощь, и большее количество заболевших получат медицинскую помощь.

В больнице уже размечены зоны для красных, желтых и зеленых потоков пациентов, обустроены палаты, оборудовано 400 коек. Главврач сообщил, что запаса препаратов и кислорода достаточно для лечения зараженных коронавирусом. Медиков обучили, как трудиться в «красной» зоне, и как правильно снимать и надевать защитные костюмы и респираторы.

Отметим, что в госпиталь будут класть больных только по строгим показаниям, через скорую помощь. Тех, кто обратится сам, перенаправят в ковидные амбулаторные центры.