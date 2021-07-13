Полицейские просят опознать укравшего деньги из кассы в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции Приангарья разыскивают подозреваемого в краже денег из кассы в магазине поселка Баклаши Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Преступление произошло ночью 11 июля на улице Юбилейная, - говорят полицейские. – В магазин зашла группа покупателей, один из молодых людей украл деньги, кражу зафиксировали камеры наблюдения, установленные в торговом зале.

Сотрудники регионального МВД просят мужчину самому явиться в отдел полиции, а также откликнуться жителей региона, которые узнали предполагаемого преступника, позвонить по номеру 102 с любого сотового телефона. У подозреваемого необычная бело-темная куртка с большой буквой "М" на спине.

КОНКРЕТНО

Куда звонить, если узнали подозреваемого:

8(3952) 5-15-37, 89501201982, или 02 (102 с любого сотового оператора связи).