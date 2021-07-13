В Иркутске открылся самый большой ковидный госпиталь в регионе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самый крупный в Приангарье ковидный госпиталь открылся на базе Иркутской областной клинической больницы. В нем уже лечатся 266 зараженных коронавирусом.

- К сожалению, количество заболевших, требующих госпитализации стремительно, растет. На базе областной больницы и до этого была небольшая "красная" зона, но сейчас мы вынуждены разворачивать целый госпиталь, - отметил министр здравоохранения региона Яков Сандаков. - Мы больше недели готовили учреждение к приему пациентов с COVID-19. Жителей региона, которые проходили лечение в областной клинической больнице, постепенно переводили в другие учреждения.

Напомним, всего в госпитале оборудуют 800 коек для ковидных больных. На данный момент действует уже больше половины из них - 417 мест, в том числе 48 реанимационных.

Параллельно в больнице продолжат принимать пациентов в экстренных случаях, не связанных с COVID-19, а также оказывать высокотехнологичную медпомощь.