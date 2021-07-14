Погода в Иркутске: 14 июля осадки продолжатся Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Иркутске 14 июля. В городе сегодня облачно, днем кратковременный дождь. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем воздух в городе прогреется до +19…+21, - говорят метеорологи. – Ветер дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

По данным Яндекса, в областном центре атмосферное давление составляет 714 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года в нашем регионе является вариантом нормы. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 14 июля предполагает кратковременные дожди, местами они будут сильными. В отдельных районах возможны грозы. Ветер при грозах будет порывистым до 14 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +24…+29. Если небо затянут облака, то будет прохладно +16…+21. Жара сегодня в северных районах, там 14 июля до +33.

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