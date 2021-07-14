Экс-зампредседатель Иркутского областного суда отправится в колонию за получение взяток Фото: Андрей КОПАЛОВ

Бывшего заместителя председателя Иркутского областного суда признали виновным в получении двух взяток на общую сумму в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Следственный комитет России.

- Мужчина получил через посредника деньги за отмену постановлений нижестоящих судей и прекращении производства дел по статьям «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» в отношении двух лиц, - говорят в СК РФ.

Вина экс-зампредседателя областного суда Приангарья была доказана. Ближайшие шесть лет он проведет в колонии общего режима, также ему нужно будет выплатить штраф в пять миллионов рублей.

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