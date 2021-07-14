Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 откроют в Сибэкспоцентре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 19 июля прививки от коронавируса будут ставить не только в торговых комплексах, но еще и в иркутском Сибэкспоцентре. В павильоне откроют 5-10 прививочных кабин, работать в них будут врачи и студенты-медики, допущенные к проведению вакцинации.

- Желающих поставить прививку с каждым днем становится все больше. Я постоянно получаю большое количество обращений жителей, - отметил глава региона Игорь Кобзев. - Мобильный пункт вакцинации должен разгрузить поликлиники. Туда обращается очень много пациентов, большая нагрузка на врачей. Если формат мобильных пунктов вакцинации будет удобен медикам и жителям, то мы будем создавать аналогичные пункты и в других местах.

Как попасть на иммунизацию? Предварительная запись не потребуется, примут всех желающих. Можно приходить даже целыми группами - например, сотрудникам организаций.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова, оба компонента вакцины лучше вводить в одном и том же пункте. Это помогает вести статистику привитых и рассчитывать, сколько еще препарата потребуется.

Напомним, сейчас в Иркутске действует три мобильных пункта вакцинации: в торговых центрах «Новый», «ЕвроПарк» и «Юбилейный». Чтобы сделать прививку, с собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Также по предварительной записи можно получить вакцину в поликлиниках.

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