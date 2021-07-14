Очень страшно: умерла молодая кандидат географических наук из Иркутска Наталья Лужкова. Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Трагическая новость пришла из «Заповедного Подлеморья». 13 июля 2021 года умерла ведущий научный сотрудник нацпарка, кандидат географических наук Наталья Лужкова. Ей было всего 36 лет.

Наталья Лужкова написала более 100 научных работ, посвященных экологическому и познавательному туризму, исследованиям лесных пожаров, ботанике, экологии и экологическому образованию.

- Наталья навсегда останется в нашей памяти как выдающийся ученый - исследователь, человек с неуемной энергией, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье». - Она была всегда интереснейшим собеседником, внимательная и отзывчивая к своим коллегам. Мы потеряли близкого друга, настоящего лидера и соратника. Впереди Наталью ждало множество нереализованных идей и планов.

«Комсомольская правда» Иркутск выражает глубокие соболезнования родным и близким Натальи Лужковой.