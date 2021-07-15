Бар в центре Иркутска могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер Фото: Ольга Крыльцова

В Иркутской области продолжают проверять соблюдение антиковидных ограничений по работе предприятий общепита. Напомним, они должны быть закрыты с 23.00 до 06.00. Так, накануне повторное нарушение обнаружили полицейские Приангарья в одном из баров в центре Иркутска.

- К приезду полицейских в заведении, расположенном в центральной части города, находилось 12 человек, без средств индивидуальной защиты органов дыхания, - сообщают в ГУ МВД региона.

При этом отмечается, что конкретно это заведение уже второй раз попадает в поле зрения оперативников за данное нарушение. Составлен протокол о повторном невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения нарушении по статье - часть 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Владельцу грозит приостановка работы бара на срок до 90 суток.

Всего накануне проверили 10 кафе и ресторанов. Напомним, что за несоблюдение ограничений грозит штраф – до трехсот тысяч рублей.

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