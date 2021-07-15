Иркутянка, забирая свои вещи из дома бывшего, прихватила и его велосипед
Фото: Иван МАКЕЕВ
Отношения пары возлюбленных в Иркутске закончились судебным разбирательством. Женщина, забирая свои вещи от бывшего сожителя, увидела на веранде его велосипед и решила забрать транспорт себе – то ли в качестве «возмещения ущерба» за потраченное время, то ли просто от обиды, то ли просто любила на нем кататься – история умалчивает. Как бы там ни было, когда мужчина обнаружил пропажу, позвонил в полицию. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.
Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Слушалось оно в Куйбышевском районном суде. Иркутянку признали виновной.
- 300 часов обязательных работ и возмещение имущественного ущерба в 9000 рублей, - гласил вердикт судьи.
Исполнительный лист поступил к судебным приставам. Сибирячка гасить задолженность не торопилась, на прием к специалистам не являлась. К тому же оказалось, что это не первое ее столкновение с законом. Когда пристав пришел по месту регистрации гражданки, соседи поделились, что она совсем недавно освободилась из колонии и не живет здесь больше.
- Адрес иркутянки дали в уголовно-исправительной инспекции ГУФСИН Приангарья, - рассказывает судебный пристав-исполнитель отделения Ирина Толмачева. – При встрече женщине рассказали, что в случае не возмещения ущерба, ее наказание заменят на более суровое.
Доводы подействовали, возвращаться в места лишения свободы, женщина больше не хотела и в скором времени перечислила необходимую сумму.
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