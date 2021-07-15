11 человек арестовали за организацию казино в центре Иркутска Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Иркутске следователи предъявили обвинение 11 сибирякам, подозреваемых в «незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные организованной группой». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Выйти на след и задержать иркутян сотрудники регионального СК смогли при помощи сотрудников МВД Приангарья и СОБР Росгвардии.

- Помещение, где проводились азартные игры, располагалось на улице Литвинова, - говорят следователи. - В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено более 10 человек, причастных к противоправной деятельности.

Следователи выяснили, кто являлся организатором казино – трое жителей Иркутска 41, 52 и 59 лет. Было проведено порядка 16 обысков, изъято более 30 игровых аппаратов, мобильники, более ста тысяч рублей. Сейчас подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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