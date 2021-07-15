Дороги к трем больницам отремонтировали в Иркутске

Всего в этом году в городе приведут в порядок 21 улицу. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

В областном центре продолжают приводить в порядок дороги. Помимо запланированных работ, отдельное внимание стали уделять путям, ведущим к медучреждениям. Один из примеров - улица 7-я Советская, где ремонт уже заканчивается. Мэр города Руслан Болотов договорился с подрядчиком, чтобы дополнительно обновили дорожное полотно на подъезде к Иркутской городской клинической больнице №1 и на территории учреждения.

- Сегодня пристальное внимание уделяем приведению в порядок территорий возле социальных объектов, в частности, ремонту подъездных путей к ним, - отметил Руслан Болотов. - Силами МУП «ИркутскАвтодор» восстановили дорогу к Иркутской областной инфекционной больнице на Синюшиной горе, провели ямочный ремонт в районе областной клинической больницы в Юбилейном. Эти работы будут продолжены.

Напомним, что улицу 7-я Советская ремонтируют по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь обновили тепловые сети, обустроили тротуары и места для парковки, уложили асфальт по двухслойной технологии. Открыть улицу должны были к 1 июля, но из-за дождей и дополнительных работ на теплосетях сроки сдвинулись.

Как сообщил начальник департамента дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства городской мэрии Сергей Полозков, пока у специалистов независимого строительного контроля нет замечаний по качеству ремонта. Когда уложат верхний слой асфальта, начнется окончательная приемка.

Всего в этом году по федеральной программе в Иркутске приводят в порядок 22 километра дорог. Так, вскоре закончат работы на проезде Космический, на улицах Франк-Каменецкого и 2-я Батарейная.