Прививочный пункт готовят к открытию в «Сибэкспоцентре»

Руслан Болотов и Игорь Кобзев осмотрели павильон, где откроют кабинеты иммунизации. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Иркутяне скоро смогут поставить прививку от коронавируса в «Сибэкспоцентре». На следующей неделе там планируют открыть мобильный пункт вакцинации, где будет действовать до 10 кабинетов. Это позволит частично разгрузить поликлиники.

- Губернатор поставил задачу - обеспечить работу прививочных пунктов в каждом районе Иркутска, чтобы максимальное количество горожан смогли поставить прививку в комфортных условиях, - отметил мэр областного центра Руслан Болотов. - Помещение «Сибэкспоцентра» удобно для жителей Октябрьского округа, здесь имеется возможность развести потоки граждан, а для медицинского персонала предусмотрена комната отдыха. Администрация города готова участвовать в подготовке помещений, оснащении их оборудованием.

Кабинеты уже монтируют, устанавливают в них холодильные камеры и другое оборудование, а также подбирают медиков и составляют график приема. Кроме того, по словам мэра, при необходимости там же могут начать принимать ПЦР-тесты на коронавирус - в здании достаточно места и есть второй вход.

- Востребованность вакцинации постоянно возрастает, по этому поводу поступает очень много обращений граждан. Если формат мобильных пунктов вакцинации будет удобен медикам и жителям, то будем создавать аналогичные пункты и в других местах, - подчеркнул губернатор региона Игорь Кобзев.

Напомним, сейчас привиться от коронавируса в Иркутске можно в любой поликлинике, а также в крупных торговых центрах. На сайте минздрава Приангарья указан режим работы и номера телефонов медучреждений, по которым ведут запись.