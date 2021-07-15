Игорь Кобзев проверил, как строится блок для начальных классов школы №14 в Иркутске. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев побывал на месте возведения здания, где разместятся начальные классы иркутской школы No14. Блок, в котором смогут заниматься 500 ребят, должны завершить в конце этого года, а в третьей четверти там начнутся уроки.

- Особое внимание при строительстве школ мы обращаем на антитеррористическую защищенность и организацию питания детей, - отметил Игорь Кобзев. - И конечно, должно быть все необходимое оборудование для учебного процесса. Проверил, как идет строительство. Есть небольшое отставание, но в этом году объект должен быть сдан. Для нас это важная задача, чтобы дети учились в комфортных условиях.

На стройплощадке трудится 86 рабочих. Они монтируют каркас, делают гидроизоляцию, оштукатуривают цоколь, кладут стены и перегородки из кирпича, обустраивают инженерные и электрические сети. В августе должны завершить тепловой контур помещений, начать благоустраивать прилежащую территорию. На фасаде будущего блока изобразят силуэты исторические зданий и самолет МС-21.