На нашествие гусениц жалуются жители Усольского района

В социальных сетях появились видео и фото огромного количества черно-зеленых гусениц, которые заполонили огороды жителей села Большая Елань в Усольском районе. На кадрах четко видно, как личинки покрыли "ковром" трассу в сторону Ангарска. Помимо жуткого вида, гусеница отличается прожорливостью.

- Это такая гадость. Сожрет все листочки, останется скелетик. Срочно нужно все обработать. У меня был такой паразит на огороде 2 года назад, помогла только химобработка, - пишет одна из дачниц в чате.

Что именно это за гусеница - неизвестно. Местные садоводы считают, что это луговой мотылек, для которого главным лакомством является молодая картошка. Жители самостоятельно справляются с полчищем личинок, советуя друг другу уже проверенные средства.

К слову, многие пользователи сети, увидев жуткие кадры с сотнями и тысячами гусениц, сравнили ситуацию с недавним нашествием божьих коровок в Анапе.

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