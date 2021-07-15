Отключение горячей воды в Иркутске 16 июля 2021: адреса, сколько дней не будет горячей воды

Отключение горячей воды в Иркутске 16 июля 2021 пройдет в 4 округах и в пригороде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключение горячей воды в Иркутске 16 июля 2021 проведут в части зданий Октябрьского, Правобережного, Свердловского и Ленинского районов. Кому-то из горожан повезет и горячая вода в их квартиры вернется в тот же день, а кому-то придется на несколько суток достать кипятильники и прочие нагреватели. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Так, самым непродолжительным отключение горячей воды в Иркутске 16 июля 2021 будет в Ленинском округе. Там от ГВС отключат всего один дом на улице Академика Образцова с восьми утра до 17.00 того же дня. 16 числа также вернется горячая вода в дома по улицам Богдана Хмельницкого, Дзержинского и Байкальская.

- В многоквартирных жилых домах в части Правобережного округа будут снижены параметры давления и температуры теплоносителя, - отмечают специалисты. - В домах с закрытой системой теплоснабжения возможно отсутствие горячей воды.

17 июля вернут горячую воду в здания на улицах Баррикад, Щедрина, Напольная. 19 числа восстановят подачу ГВС в домах на Безбокова, Академическая, Бородина, а также в микрорайоне Ершовский (см. таблицу). Кстати, отключение горячей воды в Иркутске 16 июля 2021 пройдет также и в микрорайоне Зеленый берег, что находится недалеко от Ершовского – с 16 по 19 июля.

Отключение горячей воды в Иркутске 16 июля 2021: адреса

Отключение горячей воды в Иркутске 16 июля 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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